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Татар-информ

6 июля 2018, 11:54

Культура

В Свияжске покажут оперу Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место»

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По словам режиссера-постановщика, в основу либретто легли тексты Ветхого Завета, монастырских летописей и личных дел заключенных.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 15 июля в 19 часов в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» покажут оперу известного российского композитора Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место».

Премьера оперы состоялась 26 и 27 августа 2017 года, произведение было написано по заказу свияжского музея. По словам режиссера-постановщика, в основу либретто легли тексты разной степени документальности – от Ветхого Завета и монастырских летописей до личных дел заключенных и медицинских карт пациентов.

Голоса (10 мужских и один – женский) и персонажи оперы проживают одновременно несколько сюжетов, объединенных главным – борьбой со смертью и попыткой победы над ней.

«В сущности, это сюжет любой оперы, но эта написана и ставится именно в Свияжске и именно о нем», – подчеркивает режиссер.

Билеты на мероприятие можно приобрести по телефону +7(917)245-44-87 или забронировать онлайн по ссылкам, предусмотрена продажа билетов с трансфером от Казани до Свияжска и обратно, а также без трансфера.

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