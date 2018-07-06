Минниханов: Необходимо развивать совместные проекты с Казахстаном в сфере нефтехимии

Фото: скриншот из видео
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Татарстан и Казахстан должны развивать совместные проекты в сфере нефтедобычи и нефтехимии. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.
«Сегодня мы очень заинтересованы в продвижении нашей вертолетной продукции, чтобы была какая-то локализация. Также обсуждаются сферы судостроения, нефтедобычи», — отметил он.
Президент Татарстана отметил, что необходимо рассмотреть возможность создания совместных нефтехимических проектов. Он подчеркнул, что Казахстан является для республики «стратегическим партнером».
«Мы считаем, что Казахстан для нас является стратегическим партнером. С учетом того, что мы по своей ментальности, культуре, языку и религии очень близки, я уверен, что мы и дальше будем активно сотрудничать», — подчеркнул Президент.
Минниханов напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Татарстаном по итогам прошлого года достиг 700 млн долларов. По его словам, Татарстан готов создать все условия в республике для бизнеса Казахстана.
В завершение Президент Татарстана поздравил жителей с 20-летием Астаны.
«Я бы хотел, чтобы Казахстан процветал. Мы радуемся вашим успехам. Мы поздравляем с 20-летием вашей столицы. Желаем, чтобы наши страны дружили, а Татарстан был таким регионом, который бы активно сближал позиции наших стран», — подчеркнул глава республики.
Следующая новость
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Магистр Института фундаментальной медицины и биологии пришел к выводу, что превышение допустимого уровня шума есть во всех районах столицы Татарстана.
На территории парка Гренада пройдет капремонт футбольного поля, косметический ремонт скейт-парка, произведена замена трех уличных тренажеров.
Абитуриент закончил школу экстерном.
ЧП произошло в населенном пункте Старое Казеево сегодня рано утром.
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.
Бразилия и Бельгия проведут сегодня матч на стадионе «Казань Арена».
Интервью с министром сельского хозяйства и продовольствия РТ выйдет на сайте sntat.ru 7 июля.
По словам режиссера-постановщика, в основу либретто легли тексты Ветхого Завета, монастырских летописей и личных дел заключенных.
Президент Республики Татарстан дал интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.
Инцидент произошел рядом с одним из развлекательных заведений в центре Москвы.
11 фудтраков национальной кухни регионов России разместились на входе в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.
Аirbus 321 совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту «Казань» сегодня в 4.47 утра.
Первое место занял фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), вторая строчка – у Праздника Огурца в Суздале.
Эксперты банка «Аверс» рассказали о выборе пластиковой карты.
Гарденотерапия или садовая терапия является частью экотерапии, основанной на использовании растений для улучшения психического состояния пациентов.
06 июляТандем Миляуши Айтугановой и Гаяза Исхаки: в Татарстане снимают фильм о двоежёнстве в наши дни
06 июляТоп июньских закупок в РТ: новые ноутбуки для учителей, более полумиллиона учебников и содержание 500 км трассы М-7