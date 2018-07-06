Минниханов: Необходимо развивать совместные проекты с Казахстаном в сфере нефтехимии

Президент Республики Татарстан дал интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Татарстан и Казахстан должны развивать совместные проекты в сфере нефтедобычи и нефтехимии. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов в интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.

«Сегодня мы очень заинтересованы в продвижении нашей вертолетной продукции, чтобы была какая-то локализация. Также обсуждаются сферы судостроения, нефтедобычи», — отметил он.

Президент Татарстана отметил, что необходимо рассмотреть возможность создания совместных нефтехимических проектов. Он подчеркнул, что Казахстан является для республики «стратегическим партнером».

«Мы считаем, что Казахстан для нас является стратегическим партнером. С учетом того, что мы по своей ментальности, культуре, языку и религии очень близки, я уверен, что мы и дальше будем активно сотрудничать», — подчеркнул Президент.

Минниханов напомнил, что товарооборот между Казахстаном и Татарстаном по итогам прошлого года достиг 700 млн долларов. По его словам, Татарстан готов создать все условия в республике для бизнеса Казахстана.

В завершение Президент Татарстана поздравил жителей с 20-летием Астаны.

«Я бы хотел, чтобы Казахстан процветал. Мы радуемся вашим успехам. Мы поздравляем с 20-летием вашей столицы. Желаем, чтобы наши страны дружили, а Татарстан был таким регионом, который бы активно сближал позиции наших стран», — подчеркнул глава республики.