Инцидент произошел рядом с одним из развлекательных заведений в центре Москвы.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). У спящего на лавочке певца Сергея Пенкина украли часы, кольцо и iPhone X, сообщает РИА Новости.

Эстрадный певец отдыхал в одном из развлекательных заведений в центре Москвы. Он вышел на улицу, сел на скамейку и заснул.

Когда артист проснулся, то обнаружил, что у него пропал iPhone X, золотые кольцо и цепочка с иконкой, а также брендовые наручные часы.

Точная стоимость похищенного неизвестна. Сам певец пока никак не прокомментировал произошедшее.

