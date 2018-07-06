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Татар-информ

6 июля 2018, 11:38

Экономика и финансы

ВТБ запустил промо-вклад «Максимальный»

Открыть промо-вклад можно до 31 августа в любом розничном отделении ВТБ на территории России.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). ВТБ запустил промо-вклад в рублях «Максимальный» со ставкой 6,4 процента годовых. Минимальная сумма по продукту составляет 50 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок вклада составляет 120 дней. Условия продукта подразумевают ежемесячную капитализацию процентов.

Открыть промо-вклад можно до 31 августа в любом розничном отделении ВТБ на территории России. С более подробной информацией об условиях можно ознакомиться на сайте или в офисах банка.

«Мы видим высокий спрос на наши сберегательные продукты со стороны клиентов. Это говорит о том, что вклады остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. До конца года банк намерен нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 млрд рублей. Это почти в три раза быстрее рынка», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.

По итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ увеличился на 300 млрд рублей. Общий объем портфеля превысил 3,4 трлн рублей.

Портфель депозитов по итогам отчетного периода достиг 2,6 трлн рублей, увеличившись на 216 млрд. Доля рублевых сбережений в портфеле за год выросла почти на 9 процентных пунктов и по состоянию на 1 июня превысила 68 процентов.

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