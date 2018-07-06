Жареная барабуля и бурятские буузы: В Казань приехал гастрофест Welcome Football Cup

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казань приехал караван гастрономического фестиваля Welcome Football Cup – 11 фудтраков национальной кухни регионов России разместились на входе в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Мобильный фестиваль на колесах под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» с 14 июня путешествует по регионам, начав с Москвы, до 15 июля он проедет до самой западной точки страны – Калининграда.
До позднего вечера команда фестиваля будет знакомить казанцев и гостей чемпионата мира с национальными кухнями народов России и региональными блюдами от лучших шеф-поваров. На празднике можно попробовать московские калачи с начинками, бурятские буузы, ростовские курники, осетинские пироги, удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины, черноморскую и балтийскую кухни и, конечно, татарскую выпечку.
На фестивальной поляне разместилась лавка гастрономических сувениров и 11 котлов первых блюд российской кухни – борща, рассольника, ухи, солянки и многих других. Каждый из 11 фудтраков названы в честь российских «футбольных столиц» – городов, принимающих матчи мундиаля. Всего за месяц мобильные рестораны преодолеют расстояние в 10 тысяч километров.
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