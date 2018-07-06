На сцене парка Победы Челнов состоялась свадьба в преддверии Дня семьи

В Набережных Челнах отметили праздник семьи, любви и верности.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Вечером 5 июля в парке Победы Набережных Челнов состоялся праздник семьи, любви и верности. В этот день прямо на сцене прошла торжественная регистрация брака, пишут «Челнинские известия».

По традиции невеста Алина бросала свадебный букет в толпу, и многие незамужние зрительницы всех возрастов включились в игру и постарались поймать его.

На главной сцене парка состоялась концертная программа при участии вокалистов, танцоров и творческих коллективов города. Для семейных пар прошел конкурс «В одном цвете». Состязание заключалось в том, чтобы все члены семьи пришли на праздник в одежде одного цвета. Победителем стала многодетная семья Зариповых – все они пришли на праздник в нарядах милитари под камуфляж.

Почетными гостями мероприятия стали те пары, чей стаж семейной жизни составляет более 25 лет. Мэр города Наиль Магдеев вручил им медали «За любовь и верность». После он поздравил зрителей с праздником и выразил признательность всем семьям города.

Много развлечений было заготовлено для детей. Юные гости праздника мастерили открытки, оригами и объемное панно с ромашками, которые являются главным атрибутом праздника, символом чистой и верной любви.