Трамп передал Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»

Подарок лидеру КНДР передаст госсекретарь США Майк Помпео.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп передал в подарок северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну диск с песней британского певца Элтона Джона Rocket Man («Человек-ракета»). Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo.

Подарок лидеру КНДР передаст госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Пхеньян для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.

«Диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом. Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его „человеком-ракетой“ в прошлом году, когда напряженность сильно возросла», — цитирует издание дипломатического источника в Вашингтоне.

Отмечается, что северокорейский лидер не слышал эту песню ранее. Трамп подписал диск с песней и оставил на нем послание.