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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Экстренно севший в Казани самолет вылетит в Анталью в ближайший час, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром в Международном аэропорту «Казань» совершил вынужденную посадку самолет Аirbus 321, следовавший рейсом Пермь – Анталья. Командир корабля сообщил диспетчерам на земле, что у самолета возникли технические неполадки и необходима перезагрузка системы.
В момент ЧП на борту лайнера находились 214 пассажиров. На время задержки рейса в соответствии с федеральными авиационными правилами с ними работали представители авиакомпании.
«В данный момент идет регистрация на рейс, – сообщил агентству Адель Гатауллин. – Вылет запланирован после 11 часов утра. Пассажиры отправятся в Турцию на том же воздушном судне».
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