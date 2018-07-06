Хакеры совершили первую с начала года успешную атаку на российский банк

Более 58 млн рублей было украдено с корреспондентского счета ПИР-банка в Банке России.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Впервые с начала года хакеры совершили успешную атаку на российский банк, пишет «Коммерсантъ».

Более 58 млн рублей было украдено с корреспондентского счета ПИР-банка в Банке России. Средства выводились на счета 22 банков, обналичивали их в разных регионах страны.

Как отметили в ПИР-банке, оценить размер хищения пока сложно. «Большая часть потеряна безвозвратно», хотя банку удалось остановить вывод части средств, рассказала председатель правления организации Ольга Колосова. Банк атакован вирусом, по всей вероятности, проникшим в систему через фишинговое письмо.

ПИР-банк приостанавливал работу 4-5 июля, поскольку хакеры получили доступ к счету и могли продолжать кражу денег.

ЦБ подтвердил хищение средств. Подробности не раскрываются.