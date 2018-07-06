В Тетюшах в День рыбака состоятся соревнования по рыбной ловле

В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской и Ульяновской областей.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 7 июля, в рамках празднования Дня рыбака-2018, с шести часов утра на Центральном пруду города Тетюши пройдут традиционные соревнования по рыбной ловле, пишет газета «Авангард».

В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской, Ульяновской областей.

Состязания пройдут по номинациям: «Первая рыба»; «Самая большая рыба»; «Кто больше всех поймает» (по весу); «Удачливый рыбак» (количество пойманной рыбы); «Самый юный рыбак».

Начальник отдела по делам молодежи и спорта исполкома района Руслан Полозов пояснил, что рыбалка проводится с одной удочкой любой длины, но имеющей не более двух крючков.

Победителей соревнований ждут подарки и призы.