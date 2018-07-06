В Тетюшах в День рыбака состоятся соревнования по рыбной ловле

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 7 июля, в рамках празднования Дня рыбака-2018, с шести часов утра на Центральном пруду города Тетюши пройдут традиционные соревнования по рыбной ловле, пишет газета «Авангард».
В мероприятии примут участие жители Тетюшского района и других районов республики, Самарской, Ульяновской областей.
Состязания пройдут по номинациям: «Первая рыба»; «Самая большая рыба»; «Кто больше всех поймает» (по весу); «Удачливый рыбак» (количество пойманной рыбы); «Самый юный рыбак».
Начальник отдела по делам молодежи и спорта исполкома района Руслан Полозов пояснил, что рыбалка проводится с одной удочкой любой длины, но имеющей не более двух крючков.
Победителей соревнований ждут подарки и призы.
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