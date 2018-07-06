В Польше при крушения военного самолета погиб пилот

Инцидент произошел вблизи города Пасленк.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). При крушения военного самолета в Польше погиб пилот, сообщает Интерфакс.

Крушение самолета Миг-29 ВВС Польши произошло в ночь на пятницу в Варминьско-Мазурском воеводстве недалеко от города Пасленк.

Сообщается, что пилот успел катапультироваться, тем не менее все равно погиб. Тело военного обнаружили недалеко от места падения самолета.

