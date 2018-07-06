Минобороны раскрыло данные о числе беспилотников в российской армии

Подразделения беспилотников появились в штабах военных округов и армейских соединений.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В настоящее время на службе в российской армии находятся более 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Такие данные озвучил глава управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков. Об этом сообщает портал RT.

«В Вооруженных силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооружённых сил. На их оснащении находится более 1,9 тыс. беспилотников», — заявил журналистам Новиков.

Он добавил, что подразделения, оснащенные беспилотниками уже работают на уровне штабов военных округов, а также армейских соединений и объединений.

Ранее стало известно, что до конца 2018 года все соединения ВДВ также получат в свое распоряжение беспилотники.