Минобороны раскрыло данные о числе беспилотников в российской армии

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(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В настоящее время на службе в российской армии находятся более 1,9 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Такие данные озвучил глава управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков. Об этом сообщает портал RT.
«В Вооруженных силах сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации, которые вошли в состав специальных войск видов и родов войск Вооружённых сил. На их оснащении находится более 1,9 тыс. беспилотников», — заявил журналистам Новиков.
Он добавил, что подразделения, оснащенные беспилотниками уже работают на уровне штабов военных округов, а также армейских соединений и объединений.
Ранее стало известно, что до конца 2018 года все соединения ВДВ также получат в свое распоряжение беспилотники.
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