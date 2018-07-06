Марат Ахметов дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов дал интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
В интервью Марат Ахметов рассказал о значимости проводимой в Татарстане выставки «День поля», выразил свою точку зрения на дальнейшее развитие ситуации на молочном рынке и выделил ряд перспективных направлений экспорта для татарстанской продукции.
Глава Минсельхоза РТ также поделился своим мнением о перспективах строительства предприятия по глубокой переработке зерна, о влиянии санкций на работу татарстанских сельхозтоваропроизводителей и значении системы «Меркурий».
Интервью выйдет на сайте sntat.ru 7 июля. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
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