В Набережных Челнах обновят «Экстрим-парк» на Гренаде

На территории парка Гренада пройдет капремонт футбольного поля, косметический ремонт скейт-парка, произведена замена трех уличных тренажеров.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах капитально отремонтируют «Экстрим-парк» на Гренаде. Об этом в социальной сети «Вконтакте» заявил начальник Управления образования и по делам молодежи Винер Харисов.

Отвечая на вопрос пользователя Сети Булата Шамстдинова об износе парка, Харисов пояснил, что на территории парка Гренада пройдет капитальный ремонт футбольного поля, косметический ремонт скейт-парка, на данный момент уже произведена замена трех уличных тренажеров.



Ранее юный скейтер Булат Шамстдинов обратился к мэру Набережных Челнов во «Вконтакте», указав на недостатки имеющегося скейт-парка. «Он в таком убитом состоянии – везде дырки, все скрипит, жужжит, фанера везде посыпалась и везде гниет. При таких условиях заниматься экстремальным спортом очень сложно. Из-за дыр мы постоянно падаем, спотыкаемся», – написал любитель экстрима.



«Экстрим-парк» в Автограде является общедоступным для жителей города спортивно-оздоровительным объектом, на котором установлены паркур-площадка, скейт-парк, скалодром, веревочный городок, детская площадка, уличные тренажеры, баскетбольная, футбольная и волейбольная площадка.