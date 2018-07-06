Путин и Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии

Роль Ирана в Сирии станет одной из основных тем встречи президентов России и США 16 июля.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи 16 июля могут договориться о выводе поддерживаемых Ираном войск из Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, роль Ирана в Сирии станет одной из ключевых тем обсуждений глав стран. Отмечается, что одновременно Россия ведет переговоры на эту тему с Ираном.

Как утверждают источники издания, Правительство России предварительно согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном армии покинули юг сирийской территории рядом с израильской границей и были заменены силами, лояльными руководству Дамаска.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером 16 июля также намерен обсудить ситуацию на Украине.