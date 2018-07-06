В Firefox и Google Chrome обнаружили «шпионское» расширение

Расширение Stylish позволяет изменять внешний вид страниц в браузере и хранит историю просмотров пользователей.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Расширение Stylish в браузерах Firefox и Google Chrome тайно от пользователя сохраняет историю посещений сайтов. «Шпиона» обнаружил инженер-программист из Сан-Франциско Роберт Тэтон, сообщает РИА Новости.

«Требуется всего один запрос, содержащий один файл cookie, который навсегда связывает учетную запись пользователя с идентификатором Stylish», — написал Тэтон в своем блоге.

Кроме того, расширение хранит историю просмотров на своем сервере, которая посылается туда со специальным идентификатором каждого пользователя. Таким образом, создатели расширения имеют всю информацию о его пользователе.

Расширение Stylish позволяет изменять внешний вид страниц в браузере. Им пользуются более 1,8 млн человек по всему миру.