В Нижнекамске пройдет турнир по уличному футболу PANNA NK

Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). 12 июля в Нижнекамске состоится турнир по уличному футболу PANNA NK. Об этом в видеоприглашении сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорту Александр Данилов.



В клипе он демонстрирует свое владение мячом и рассказывает нижнекамцам о предстоящем событии.



Панна — это одна из разновидностей уличного футбола. Смысл игры заключается в том, что за три минуты необходимо забить как можно больше голов или один раз пропустить мяч между ног соперника.



Турнир в Нижнекамске будет проходить на территории парка «СемьЯ» в формате 1х1 для участников от 14 лет. Призовой фонд – 10 тысяч рублей. За первое место победителю присуждается три тысячи рублей, за второе – 2 тыс. рублей и за третье – 1 тыс. рублей.



Также на территории парка будет работать развлекательная площадка по разным направлениям: битбокс, брейк-данс, паркур.