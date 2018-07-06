В Китае заявили о начале торговой войны с США

США нарушили правила ВТО, считают в Министерстве коммерции КНР.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). США начали самую крупную в истории торговую войну, нарушив правила Всемирной торговой организации решением о введении пошлин на китайские товары. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР, сообщает RT.

«США 6 июля начали взимать ввозную пошлину в размере 25 процентов на некоторые товары из Китая на сумму 34 млрд долларов. США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну на сегодняшний день», — говорится в заявлении ведомства.

ВТО будет немедленно проинформирована о ситуации, добавили в министерстве. Кроме того, Китай продолжит работу с другими странами, чтобы «защитить свободную торговлю».