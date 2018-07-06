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Татар-информ

6 июля 2018, 10:05

Происшествия

В московской многоэтажке мужчина получил травмы от резкой остановки лифта

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Инцидент произошел в жилом комплексе «Корона Севера» на севере столицы.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В московской многоэтажке мужчина получил травмы от резкой остановки лифта, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ЖК «Корона Севера» на севере столицы. Лифт начал резко спускаться с 40-го этажа. Экстренный тормоз сработал на высоте 20-го этажа.

Мужчина, который находился в лифте, получил телесные повреждения. Прибывшие на место ЧП медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

По факту случившегося начата доследственная проверка.
 

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