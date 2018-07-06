В Польше предложили снести 75 памятников советским воинам

Монументы находятся не на местах захоронений и, по мнению польской стороны, подлежат сносу.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Институт национальной памяти в Польше рекомендовал властям снести более 70 советских памятников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В списке памятников, подлежащих демонтажу, основная часть монументов посвящена советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Согласно информации издания, некоторые памятники из списка уже снесены.

Согласно соглашению между Москвой и Варшавой «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», Польше надлежит охранять воинские захоронения и памятники на них.

Перечень содержит памятники, расположенные не на местах захоронений. Отмечается, что по закону о декоммунизации эти монументы подлежат сносу, так как они содержат «коммунистическую символику».