ВТБ Капитал занял лидирующие позиции по DCM, ECM и M&A по итогам 1 полугодия 2018 года

По версии Bloomberg ВТБ Капитал стал лидером среди организаторов выпуска облигаций на рынках Восточной Европы.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). ВТБ Капитал возглавил ведущие инвестиционно-банковские рэнкинги на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A.

Согласно данным Dealogic, по итогам 1 полугодия 2018 года ВТБ Капитал лидирует в следующих категориях:

· организатор размещений на международном долговом рынке по России

(доля рынка DCM — 51,8 процента, 7 сделок общим объемом 4,6 млрд долларов);

· организатор размещений на международном долговом рынке СНГ

(доля рынка DCM — 31 процент, 10 сделок общим объемом 4,9 млрд долларов);

· организатор размещений на долговом рынке стран Центральной и Восточной Европы

(доля рынка DCM — 12,2 процента, 36 сделок объемом 6,9 млрд долларов);

· консультант по сделкам M&A в России

(доля рынка M&A — 29,4 процента, 3 сделки общим объемом 3,5 млрд долларов);

· консультант по сделкам M&A в СНГ

(доля рынка M&A — 24,5 процента, 3 сделки общим объемом 3,5 млрд долларов).

ВТБ Капитал также возглавил рэнкинги Thomson Reuters по России и занял лидирующие позиции в следующих категориях:

· организатор размещений на долговом рынке по России

(доля рынка DCM — 46,9 процента, 32 сделки общим объемом 8,4 млрд долларов);

· организатор размещений на рынке акционерного капитала по России

(доля рынка ECM — 50 процентов, 1 сделка стоимостью 36 млн долларов);

· консультант по сделкам M&A в России

(доля рынка M&A — 45,9 процента, 2 сделки общим объемом 2,5 млрд долларов);

· консультант по сделкам M&A в Восточной Европе

(доля рынка M&A — 20,4 процента, 2 сделки общим объемом 2,5 млрд долларов).

По версии Bloomberg ВТБ Капитал стал лидером среди организаторов выпуска облигаций на рынках Восточной Европы. Инвестбанк занял 14,3 процента рынка, выступив организатором 36 сделок общим объемом 6,4 млрд долларов.

Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: «Несмотря на непростую рыночную ситуацию в первой половине 2018 года, ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции по основным направлениям бизнеса и значительно увеличил долю рынка в России. Мы продолжим работать с ведущими компаниями в России и за рубежом, используя опыт ВТБ Капитал по реализации крупных международных сделок и оставаясь надежным партнером наших клиентов на глобальных рынках».

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Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.