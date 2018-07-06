В Тетюшском доме-интернате для пожилых прошло занятие по гарденотерапии

Гарденотерапия или садовая терапия является частью экотерапии, основанной на использовании растений для улучшения психического состояния пациентов.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Тетюшском доме-интернате для пожилых и инвалидов состоялось открытое занятие по гарденотерапии «Краски лета», пишет газета «Авангард».

Гарденотерапия или садовая терапия является частью экотерапии, основанной на использовании растений для улучшения психического состояния пациентов.



Мероприятия с пожилыми проводит воспитатель-психолог Наталья Самаркина. Цель подобных занятий – выявление внутренних ресурсов получателей социальных услуг, релаксация, развитие творческого воображения. Участники дома-интерната также получают эмоциональное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие.

С рабочим визитом в Тетюшском доме-интернате побывали замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева, замдиректора Республиканского ресурсного методического центра Ирина Чигарова и другие. Столичные гости отметили, что занятие прошло на высоком уровне.