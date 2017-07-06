Без электричества из-за непогоды остались жители 1385 домов.

(Казань, 6 июля, «Татар-Информ»). Из-за грозы в Аксубаевском районе остались без света четыре села, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 16.15 на подстанции «Черемухово» в Новошешминском районе во время грозы отключился секционный выключатель 35 кВ.

Без света остались четыре села в Аксубаевском районе – Чувашское Енорусскино, Иляшкино, Новое Ибрайкино, Старое Ибрайкино.

В этих населенных пунктах живут 3982 человека, а также находятся десять социальнозначимых объектов.

Спустя полтора часа, в 17.42, электроснабжение было восстановлено.