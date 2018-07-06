В Минздраве предсказали продолжительность жизни россиян в 2030 году

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Исследователи спрогнозировали увеличение продолжительности жизни в России к 2030 году до 80,1 года с нынешних 73,5.
Об этом рассказала в интервью РИА Новости главный гериатр Министерства здравоохранения РФ и директор Российского геронтологического научно-клинического центра – доктор медицинских наук Ольга Ткачева.
По ее словам, в России средняя продолжительность жизни мужчин в 2030-м составит 75,8 года, а женщин – 83,7 года.
В 2017 году средняя продолжительность жизни в России равнялась 67,5 года для мужчин и 77,6 года для женщин.
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