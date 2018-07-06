В Минздраве предсказали продолжительность жизни россиян в 2030 году

Средняя продолжительность жизни в РФ может вырасти до 80,1 года.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Исследователи спрогнозировали увеличение продолжительности жизни в России к 2030 году до 80,1 года с нынешних 73,5.

Об этом рассказала в интервью РИА Новости главный гериатр Министерства здравоохранения РФ и директор Российского геронтологического научно-клинического центра – доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

По ее словам, в России средняя продолжительность жизни мужчин в 2030-м составит 75,8 года, а женщин – 83,7 года.

В 2017 году средняя продолжительность жизни в России равнялась 67,5 года для мужчин и 77,6 года для женщин.