Землетрясения магнитудой 5,7 произошли у Камчатки и Курильских островов

Угроза возникновения цунами отсутствует.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). У Камчатки и Курильских островов сегодня произошли землетрясения магнитудой 5,7. В обоих случаях жертв и разрушений нет.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю, сила ощущавшихся на Камчатке толчков составляла до 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км в 123 км к юго-востоку от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района и в 50 км от берега. Согласно информации сейсмостанции «Петропавловск», угроза цунами отсутствует.

При этом Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН оценил магнитуду этого землетрясения в 6,1, передает «Интерфакс».

Как отмечает ГУ МЧС по Сахалинской области, сила ощущавшихся в расположенном на острове Парамушир Северо-Курильске толчков не превышала 3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км в 167 км к северо-востоку от города.