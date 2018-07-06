Землетрясения магнитудой 5,7 произошли у Камчатки и Курильских островов

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). У Камчатки и Курильских островов сегодня произошли землетрясения магнитудой 5,7. В обоих случаях жертв и разрушений нет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю, сила ощущавшихся на Камчатке толчков составляла до 4 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км в 123 км к юго-востоку от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района и в 50 км от берега. Согласно информации сейсмостанции «Петропавловск», угроза цунами отсутствует.
При этом Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН оценил магнитуду этого землетрясения в 6,1, передает «Интерфакс».
Как отмечает ГУ МЧС по Сахалинской области, сила ощущавшихся в расположенном на острове Парамушир Северо-Курильске толчков не превышала 3 баллов. Эпицентр землетрясения находился на глубине 70 км в 167 км к северо-востоку от города.
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