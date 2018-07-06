Трамп заявил об «абсолютной» готовности к встрече с Путиным

По словам американского лидера, он готовился к переговорам с Президентом России «всю свою жизнь».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Монтана заявил о своей «абсолютной» готовности к встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию, которую вел телеканал CNN.

В своей речи американский лидер несколько раз передразнил своих оппонентов, которые задавались вопросом, готов ли он к переговорам с Президентом РФ, ведь за тем стоит опыт работы в КГБ.

Трамп подчеркнул, что по итогам саммита «все будет хорошо, все будет хорошо». И добавил, что готовился к нему «всю свою жизнь».

Встреча президентов России и США должна состояться в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.