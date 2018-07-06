В Японии казнили создателя секты «Аум Синрике»*

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Власти Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении создателя запрещенной в России секты «Аум Синрике»* Секо Асахары (Тидзуо Мацумото) и шестерых его сподвижников. Об этом сообщает телеканал NHK.
Представитель Правительства Японии заверил, что полиция сделает все возможное, чтобы предотвратить возможную месть участников секты, передает агентство Kyodo.
Секо Асахара основал апокалиптическую секту «Аум Синрике»* в 1984 году. Наиболее громким преступлением, совершенным сектантами, стал теракт в токийском метро 20 марта 1995 года. Злоумышленники распылили нервно-паралитический газ зарин, что привело к гибели 13 человек и серьезным травмам еще 50. Всего же тогда пострадали более 6 тыс. человек.
Суды по делу Асахары и других сектантов шли более 20 лет. Всего виновными были признаны почти 200 человек, 13 из них были приговорены к смертной казни. Сам основатель и лидер секты был приговорен к повешению в 2004 году, а в 2006-м Верховный суд подтвердил приговор.
*Международное религиозное объединение «Аум Синрике» признано террористической организацией по решению Верховного суда РФ.
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