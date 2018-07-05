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Татар-информ

6 июля 2018, 07:00

Экономика и финансы

Безлимит доступен новым абонентам «МегаФона»

Предложение доступно только новым абонентам «МегаФон», подключившимся в Республике Татарстан, на территории России.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Привилегия предлагается новым пользователям, выбирающим линейку тарифных планов «Включайся!». Опция позволяет бесплатно, без ограничений по трафику и скорости доступа использовать 4G-интернет в течение 6 месяцев.

«Предоставляя клиентам безлимит в сети четвертого поколения, мы подтверждаем готовность „МегаФона“ к обработке еще большего объема трафика на высоких скоростях. В 2017 году компания на 88 процентов увеличила количество базовых станций 4G на территории Татарстана, а в 2018 году запустила технологию LTE Advanced со скоростным потенциалом до 300 Мбит/с», — открывает секрет Андрей Золотарев, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.

При подключении сим-карты «МегаФона» или при переходе с сохранением номера от другого оператора на тарифные планы «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+», «Включайся! Общайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Слушай» и «Включайся! Премиум» абоненты получают бонус в виде полугода безлимитного использования 4G-интернета. Безлимит распространяется на использование любых ресурсов в сети Интернет — от поисковиков до онлайн-игр и скачивания музыки, главное, чтобы смартфон работал в сети четвертого поколения — в настройках устройства можно принудительно выбрать «Только сеть 4G».

Предложение доступно только новым абонентам «МегаФон», подключившимся в Республике Татарстан, на территории России (за исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского АО, Камчатского Края, г. Норильска и Таймырского МР, Республики Крым и г. Севастополь). По истечении 6 месяцев использование сети 4G без ограничений можно продлить на неограниченный срок всего за 3 рубля в сутки. Акция бессрочна. Подробности уточняйте в салонах связи «МегаФона» и на сайте megafon.ru.

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