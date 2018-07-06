К началу нового учебного года учителя Татарстана получат более 17 тысяч ноутбуков

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). К началу нового учебного года учителя Татарстана получат 17,5 тыс. ноутбуков. Таким образом, в 2018 году завершается трехлетняя программа обновления техники, выданной в 2010-2011 годах в рамках программы «Ноутбук – учителю». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства информатизации и связи РТ.
Отмечается, что в 2010-2011 годах учителя по всей республике получили более 35 тыс. ноутбуков.
«С 2016 года Министерство информатизации и связи РТ приступило к замене морально устаревшего оборудования. За 2016 год было обновлено 10 тыс. ноутбуков, за 2017-й – 17,5 тыс., к началу учебного 2018/2019 года планируется поставить еще 17,5 тыс. С учетом будущей поставки 2018 года будет выдано в общей сложности 45 тыс. новых ноутбуков», – отмечается в сообщении пресс-службы.
В министерстве не исключают, что по мере устаревания техники и появления на рынке более современных устройств будет рассматриваться возможность продолжения программы.
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