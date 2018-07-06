В Нижнекамске 17 выпускников получили сто баллов по ЕГЭ

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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске 17 выпускников 11-х классов получили сто баллов по ЕГЭ, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Начальник управления образования Нижнекамского района Вадим Матюшин уточнил, что девять школьников сдали на максимальные баллы русский язык, двое – информатику, шестеро – химию. По сравнению с 2017 годом число нижнекамских стобалльников увеличилось на шесть человек.
Лидером по количеству стобалльников стал лицей № 35, который выпустил семь таких учеников. По два чемпиона оказалось у гимназий № 2 и № 22, школы № 26. В школах № 10, 16, 29, 33 – по одному.
В Зеленодольском районе по сравнению с 2017-м в пять раз увеличилось число школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
Несколько учениц отличились в знании русского языка: Дарья Ломакина (лицей № 1), Эндже Гарифуллина (химлицей), Зарина Шамсутдинова (Нурлатская школа). Такой же результат у Евгении Порвановой по химии (химлицей) и Галии Гарифуллиной по литературе (гимназия № 5).
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