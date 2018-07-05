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Татар-информ

6 июля 2018, 00:31

Спорт

Зеленодольские яхтсменки приняли участие в гонках «Музейной регаты»

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Фото: новости Зеленодольска

В соревнованиях при поддержке Федерации парусного спорта РТ объединились опытные мастера яхтинга и любители парусного спорта.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). В «Музейной регате – 2018» принял участие женский экипаж под командованием капитана Мадины Исламгараевой на яхте «Чара», пишут «Новости Зеленодольска».

В соревнованиях при поддержке Федерации парусного спорта РТ объединились опытные мастера яхтинга и любители парусного спорта из Казани, Набережных Челнов, Ульяновска, Зеленодольска, Тольятти и Самары – всего 27 экипажей.

Капитан Мадина всегда владеет ситуацией на корабле и за бортом, она собрана, ее команды точны. В трехдневной регате зеленодольская команда подвергалась граду, штормовому ветру, ломался мотор. У других яхт рвались паруса, выходил из строя румпель, но спортсмены всегда приходили на взаимовыручку и быстро устраняли неполадки.

На второй день на старт вышли не все яхты, но для «Чары» все сложилось удачно, и команда быстро «долетела» до острова Маркиз.

В третий день перед участниками стояла задача провести яхту мимо зачетного буя, обойти буй у поселка Ключищи и вновь вернуться до финишного створа у острова Маркиз.

Экипаж «Чары» – Валентина Хайруллина, Екатерина Телишева, Наталья Полушина, Ильмира Габнасирова и Вероника Дроздецкая – обошли «Старушку Дженис», «Свей» и Qubitс.

Мадина Сабитовна говорит, что регата для нее — это, прежде всего, «кайф», «драйв» и общение с друзьями.

 

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