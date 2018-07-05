Программа «Теледетки» менделеевского ТВ завершила первый сезон

Перед уходом в отпуск съемочная группа «Теледеток» решила организовать для участников проекта праздник.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Программа «Теледетки» канала «Вести Менделеевск» завершила первый сезон. Более 40 детей узнали, как проходили съемки программы и отправились вместе в каникулярное путешествие, сообщает ИЦ «Менделеевск».



Программа «ТелеДетки» стала выходить в марте этого года. В передаче обсуждали успехи и достижения самых талантливых детей города и района. Первым гостем студии стала победитель детского конкурса красоты и таланта «Мини-мисс Менделеевск – 2017» Яна Шалаумова.



Более чем за четыре месяца было выпущено 18 сюжетов, в которых приняли участие сотни детей – школьников и воспитанников детсадов.





Ведущая программы «ТелеДетки» Анжела Райсян рассказала, что в течение сезона дети с удовольствием рассказывали о себе, о том, кем мечтают стать, когда вырастут.



Перед уходом в отпуск съемочная группа «Теледеток» решила организовать для участников проекта праздник. Для ребят организовали фотосушку, где можно было увидеть интересные кадры со съемок. Затем состоялась экскурсия по редакции «Менделеевские новости», дети познакомились с работой журналистов. Старшие коллеги организовали для юных посетителей веселую программу – шоу мыльных пузырей и угощения. В завершение праздника дети рисовали мелом на асфальте.