Археологические исследования возобновят в Елабуге

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(Елабуга, 6 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге планируется продолжить археологические раскопки. Об этом стало известно по итогам встречи главы района Геннадия Емельянова с учеными Елабужского института КФУ, сообщают в пресс-службе главы района.
По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы, которая детально изучить вопрос о возможностях продолжения археологических исследований в городе. Кроме того, планируется заключить трехсторонний договор между Елабужским институтом КФУ, Елабужским государственным музеем – заповедником и муниципалитетом.
По словам доцента кафедры всеобщей и отечественной истории Альберта Нигамаева, последние археологические раскопки в Елабуге производились после празднования тысячелетия. «В земле остается масса неизученных слоев, вплоть до Ананьинского периода», – отмечает Нигамаев. Таких мест в города несколько, среди них наибольший интерес вызывает территория Елабужского городища.
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