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Татар-информ

6 июля 2018, 03:31

Культура

В узбекском городе Джизак отпраздновали Сабантуй

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Колорит Сабантую придал столичный творческий коллектив татарского фольклорного ансамбля «Изге Нур», который исполнил татарские народные песни и танцы.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Во Дворце торжеств ASR города Джизака (Узбекистан) состоялся праздник татар и башкир – Сабантуй, пишет «Джизакская правда».

Праздничное мероприятие собрало более 250 человек – представителей татарско-башкирской диаспоры. Сабантуй открыл председатель областного ТНКЦ «Идель» Ахат Гизатулин. Он отметил, что представители разных наций и народностей на протяжении десятков лет одной большой дружной семьей живут в Узбекистане.

Далее на торжестве выступили воспитанники детского сада «Куешча», которые исполнили татарский народный танец «Апипа», русскую «Калинку» и узбекский танец «Жужалар», вызвав бурю аплодисментов присутствующих.

Колорит Сабантую придал столичный творческий коллектив татарского фольклорного ансамбля «Изге Нур», который исполнил татарские народные песни и танцы.

Кульминацией программы стало выступление ведущего солиста ансамбля Вооруженных сил Узбекистана – заслуженного артиста Узбекистана и Татарстана Марата Хакимова. Он исполнил популярные татарские, узбекские и русские песни.

Гостей праздника угощали пловом. Участники Сабантуя активно присоединялись к программе: сами танцевали и пели.

 

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