Более 500 нижнекамцев проведут в Чебоксарах федеральный Сабантуй

На сцене в столице Чувашии выступят творческие коллективы Нижнекамска: «Нардуган», «Второе дыхание», «Тамчылар», «Ирнас», «Тулпар», «Мизгел».

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Более 500 нижнекамцев проведут в столице Чувашии федеральный Сабантуй, который состоится 7 июля, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



В состав делегации вошли журналисты, спортсмены, работники музея, народные ремесленники и другие. По словам организатора Розы Хасановой, ранее в Чебоксары возили шесть автобусов, в этом году на Сабантуй в Чувашию отправились 12 единиц транспорта.



На сцене в столице Чувашии выступят творческие коллективы Нижнекамска: «Нардуган», «Второе дыхание», «Тамчылар», «Ирнас», «Тулпар», «Мизгел». Особое место занимают артисты чувашской диаспоры: народный театр «Шанкарав», ансамбль «Тамаша», воспитанники чувашской гимназии. Также будет работать подворье, где гостей будут встречать чак-чаком.

Праздник развернется на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-Покровительницы. В массовом празднике примут участие более тысячи артистов и 25 коллективов. Ожидается участие главы Чувашии Михаила Игнатьева и Президента Татарстана Рустама Минниханова.