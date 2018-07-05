Более 500 нижнекамцев проведут в Чебоксарах федеральный Сабантуй

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Фото: e-nkama.ru
(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Более 500 нижнекамцев проведут в столице Чувашии федеральный Сабантуй, который состоится 7 июля, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
В состав делегации вошли журналисты, спортсмены, работники музея, народные ремесленники и другие. По словам организатора Розы Хасановой, ранее в Чебоксары возили шесть автобусов, в этом году на Сабантуй в Чувашию отправились 12 единиц транспорта.
На сцене в столице Чувашии выступят творческие коллективы Нижнекамска: «Нардуган», «Второе дыхание», «Тамчылар», «Ирнас», «Тулпар», «Мизгел». Особое место занимают артисты чувашской диаспоры: народный театр «Шанкарав», ансамбль «Тамаша», воспитанники чувашской гимназии. Также будет работать подворье, где гостей будут встречать чак-чаком.
Праздник развернется на Красной площади Чебоксар и возле монумента Матери-Покровительницы. В массовом празднике примут участие более тысячи артистов и 25 коллективов. Ожидается участие главы Чувашии Михаила Игнатьева и Президента Татарстана Рустама Минниханова.
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