Болельщик с ограниченными возможностями из Спасского района побывал на всех матчах ЧМ в Казани

Посмотреть зрелищный футбол инвалиду первой группы удалось благодаря собственной инициативе и поддержке родственников.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На всех прошедших матчах чемпионата мира по футболу, проходивших на стадионе «Казань Арене», побывал Наиль Галеев из села Измери Спасского района, пишет газета «Новая жизнь».



Посмотреть зрелищный футбол инвалиду первой группы удалось благодаря собственной инициативе и поддержке родственников. Наиль приобрел билеты сразу на все шесть матчей, которые будут проходить в Казани.

Все игры, проходившие на казанском стадионе, например, между сборными Австралии и Франции, Германии и Южной Кореи, Франции и Аргентины, оставили у него неизгладимое впечатление.

В первую очередь болельщик отметил прекрасную организацию приема людей с ограниченными возможностями здоровья, которым помогают волонтеры. Присутствие на матчах позволило Наилю пообщаться с единомышленниками. К тому же, житель Спасского района, хорошо зная Казань, не отказывался подвезти иностранных гостей до нужного места на своей машине.