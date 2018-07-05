1 августа Казань присоединится к акции «Час зеленого творчества»

За прошедшие 4 года в акции «Час зеленого творчества» поучаствовали 5500 человек из 10 стран.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 1 августа столица РТ присоединится к международной акции «Час зеленого творчества», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция направлена на заботу об окружающей среде и будет проходить 5-й год. За прошедшие 4 года в ней поучаствовали 5500 человек из 10 стран.

В этот день люди смогут сделать разные добрые «зеленые дела»: от озеленения своего двора до массового экофлэшмоба.

В городах-участниках проводятся мастер-классы, встречи с друзьями, экоуроки, фестивали и др.