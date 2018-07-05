Сборная Бельгии поблагодарила Казань на русском языке

Баннеры с изображением бельгийских футболистов украсили один из фасадов дома № 8 по ул. Гаяза Исхаки.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сборная Бельгии, которая приехала сегодня в столицу республики для участия в четвертьфинале, поблагодарила на русском языке Казань за теплый прием, сообщает ТАСС.

На официальной странице в Twitter сборная выложила фотографию трех баннеров с изображением игроков их команды и подписала по-русски «Спасибо, Казань».

Баннеры украсили один из фасадов дома № 8 по ул. Гаяза Исхаки, напротив отеля, где поселились иностранные спортсмены. На трех вывесках изображены шестеро игроков: Ромелу Лукаку, Эден Азар, Маруан Феллайни, Тибо Куртуа, Дрис Мертенс и Венсан Компани.

Матч 1/4 финала Бельгия — Бразилия будет проходить на стадионе «Казань Арена» завтра, 6 июля.