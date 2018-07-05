В Казани семейная пара назвала ребенка в честь Месси

В отделах ЗАГС Казани за период с 28 июня по 4 июля было зарегистрировано рождение 396 детей.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В столице Татарстана семейная пара назвала своего ребенка в честь знаменитого футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщается на сайте мэрии Казани.

Известный спортсмен побывал в городе на прошедшей неделе в составе команды Аргентины в рамках матча, который состоялся 30 июня.

Среди редких имен, которые родители дали своим детям за прошедшую неделю, есть Доминик, Анетта, Робия, Галиябану, Милан, Ильина.

Всего с 28 июня по 4 июля отделы ЗАГС Казани зарегистрировали рождение 396 детей: 232 мальчика и 164 девочки.