Иностранные болельщики поставили палатку на улице Баумана

Палатку гости столицы Татарстана поставили на пересечении улиц Мусы Джалиля и Баумана.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На улице Баумана болельщики предстоящего матча Бразилия — Бельгия поставили маленькую палатку.

Предприимчивые гости разместились на пересечении улицы Баумана с улицей Мусы Джалиля.

Из-за отсутствия владельцев рядом с палаткой невозможно понять, из какой страны приехали болельщики.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет завтра, 6 июля, и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. Игра состоится на «Казань Арене» и начнется в 21.00.