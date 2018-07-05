Иностранные болельщики поставили палатку на улице Баумана

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). На улице Баумана болельщики предстоящего матча Бразилия — Бельгия поставили маленькую палатку.
Предприимчивые гости разместились на пересечении улицы Баумана с улицей Мусы Джалиля.
Из-за отсутствия владельцев рядом с палаткой невозможно понять, из какой страны приехали болельщики.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира в Казани пройдет завтра, 6 июля, и станет заключительной игрой мундиаля в столице Татарстана. Игра состоится на «Казань Арене» и начнется в 21.00.
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За прошедшие 4 года в акции «Час зеленого творчества» поучаствовали 5500 человек из 10 стран.
Баннеры с изображением бельгийских футболистов украсили один из фасадов дома № 8 по ул. Гаяза Исхаки.
В отделах ЗАГС Казани за период с 28 июня по 4 июля было зарегистрировано рождение 396 детей.
Темой седьмой ежегодной конференции станет «Ислам в истории и современной жизни России».
Палатку гости столицы Татарстана поставили на пересечении улиц Мусы Джалиля и Баумана.
По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок.
Организаторы мероприятия обещают, что привычные места покажутся для посетителей совершенно новыми, а знания пополнятся необычными фактами.
Татарстан представили коллективы из Набережных Челнов и чувашский вокальный ансамбль «Шусам» («Рассвет») районного Дома культуры Тетюшей.
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
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Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».
В городе создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия.
Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.
На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.
Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.
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