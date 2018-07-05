Путин заявил о стабильности макроэкономической ситуации в стране

Глава РФ рассказал, что наблюдается позитивная тенденция по ключевым параметрам: сельское хозяйство, промышленное производство и т. д.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам последних пяти месяцев макроэкономическая ситуация в стране остается стабильной. Об этом сообщает RT.

Кроме того, Путин отметил, что «по ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции». По словам главы страны, прирост промышленного производства составил 3,2 процента, сельского хозяйства — 2,5 процента, а рост грузооборота транспорта — 3,1 процента.

Также Путин упомянул, что в стране низкий уровень безработицы и инфляции и растет объем реальной зарплаты и доходов населения.