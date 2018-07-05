УНИКС узнал своих соперников по Еврокубку 2018-2019

Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в штаб-квартире лиги УЛЕБ в испанской Барселоне прошла жеребьевка Кубка Европы 2018-2019. Исходя из результатов прошлого сезона, 24 команды разделены на 6 «корзин». Казанский УНИКС попал во вторую по силе корзину. А играть казанцы будут в группе «Д».
Первая корзина: «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Уникаха» (Испания), «Валенсия» (Испания).
Вторая корзина: «Галатасарай» (Турция), УНИКС (Россия), «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Цедевита» (Хорватия).
Третья корзина: «Тренто» (Италия), «Торино» (Италия), «Брешия» (Италия), «Альба» (Германия).
Четвертая корзина: «Тофаш» (Турция), «Тюрк Телеком Анкара» (Турция), «Летувос Ритас» (Литва), «Ульм» (Германия).
Пятая корзина: «Лимож» (Франция), «Андорра» (Испания), «Скайлайнерс» (Германия), «Партизан» (Сербия).
Шестая корзина: «Морнар Бар» (Черногория), «Гдыня» (Польша), «Виллербан» (Франция), «Монако» (Франция).
В финале Кубка Европы минувшего сезона турецкая «Дарушшафака» со счетом 2-0 в серии победила «Локомотив-Кубань». УНИКС в 1/4 финала уступил 1-2 немецкой «Баварии». Команды из одной корзины попадут в разные группы — 4 группы по 6 команд. По итогам группового турнира по 4 лучших команды каждой группы выйдут в топ-16. На втором этапе 16 команд будут поделены на 4 группы, по две лучших выйдут в плей-офф. Победитель Кубка Европы получит путевку в Евролигу.
Итак, соперниками казанцев по групповому турниру Кубка Европы стали испанская «Уникаха», итальянский «Фиат» (Турин), с этой командой казанцы играли в минувшем сезоне, литовский «Летувос Ритас» (Вильнюс), немецкий «Скайлайнерс» (Франкфурт-на-Майне) и черногорский «Морнар Бар».
УНИКС продолжает формирование команды на новый сезон. В полном составе продолжит работу в Казани тренерский штаб. Новые контракты сроком на год клуб подписал с главным тренером Димитрисом Прифтисом, его помощниками Томасом Нику, Артуром Бигеевым, физиотерапевтом Харисом Гларосом и тренером по физподготовке Маркусом Линднером. Появился в штатном расписании УНИКСа пост спортивного директора, который занял итальянский специалист Клаудио Колдебелла.
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