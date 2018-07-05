Захарова отреагировала на желание Порошенко поднять украинский флаг в Крыму

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(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко сможет поднять флаг Украины в Севастополе, если по согласованию с РФ откроет в этом городе генеральное консульство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Об этом сообщает РИА Новости.
Так она отреагировала на заявление Петра Порошенко о том, что в Севастополе будет поднят флаг Украины, отметив, что не разделяет негативное отношение большинства к этому желанию.
«Не очень поняла, почему это заявление вызвало такой резонанс и столько негативных откликов в Севастополе. Вот правда, мне непонятно», — сказала представитель российского МИД.
Она предположила, что украинский лидер может планировать открытие генерального консульства. «Я, например, исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, Президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства», — пояснила Захарова.
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