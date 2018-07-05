Мартинес: «В матче чемпионата мира против Бразилии мотивации у нас выше крыши»

Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем чемпионата мира против Бразилии в Казани заявил, что его команда не будет испытывать недостаток мотивации в предстоящей игре.

Главный тренер «красных дьяволов» подчеркнул, что команды Бразилии и Бельгии играют в похожий футбол. «У нас есть схожие качества — талантливые игроки, например. Но мы не выигрывали чемпионат мира, как бразильцы. У них нет психологического барьеры, они знают, как выигрываются такие турниры. У нас же нет такого преимущества. Но мы хотим и будем стараться выиграть. Нам нужно сыграть с высоко поднятой головой. Главное — это быть собой, играть естественно», — отметил Мартинес.

По словам тренера, важно, чтобы большинство игроков его команды имели практику на этом чемпионате мира. «На мундиале нельзя полагаться только на 11 футболистов. У нас все играли в стартовом составе. Когда ты впервые входишь в игру на чемпионате мира — это трудно. Самый большой плюс для нас в том, что в предстоящей игре у нас есть разные варианты. Неймар? Он техничен и в любой ситуации играет хорошо. Мы должны будем придержать его», — добавил специалист.

Четвертьфинал чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет в Казани 6 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. Эта игра станет заключительным матчем мундиаля для столицы Татарстана.