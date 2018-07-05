Мартинес: «В матче чемпионата мира против Бразилии мотивации у нас выше крыши»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем чемпионата мира против Бразилии в Казани заявил, что его команда не будет испытывать недостаток мотивации в предстоящей игре.
Главный тренер «красных дьяволов» подчеркнул, что команды Бразилии и Бельгии играют в похожий футбол. «У нас есть схожие качества — талантливые игроки, например. Но мы не выигрывали чемпионат мира, как бразильцы. У них нет психологического барьеры, они знают, как выигрываются такие турниры. У нас же нет такого преимущества. Но мы хотим и будем стараться выиграть. Нам нужно сыграть с высоко поднятой головой. Главное — это быть собой, играть естественно», — отметил Мартинес.
По словам тренера, важно, чтобы большинство игроков его команды имели практику на этом чемпионате мира. «На мундиале нельзя полагаться только на 11 футболистов. У нас все играли в стартовом составе. Когда ты впервые входишь в игру на чемпионате мира — это трудно. Самый большой плюс для нас в том, что в предстоящей игре у нас есть разные варианты. Неймар? Он техничен и в любой ситуации играет хорошо. Мы должны будем придержать его», — добавил специалист.
Четвертьфинал чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет в Казани 6 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. Эта игра станет заключительным матчем мундиаля для столицы Татарстана.
Следующая новость
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В новом сезоне тренерский штаб УНИКСА продолжит работу в полном составе.
Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».
В городе создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия.
Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.
На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.
Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.
Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира против команды Бразилии.
Памятник сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби воплощают мир и надежду на светлое будущее.
Предупреждение Гидрометцентра Татарстана актуально с 5 по 10 июля.
В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик», «Отчий дом», «Галиябану», «Башмачки», «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
Мастера японской кухни собрали арену весом в 85 килограммов.
Награждение состоялось в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.
Сносу подлежат многоквартирные дома в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах города.
Трое жителей столицы Татарстана сыграли за российские команды в двух возрастных категориях.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие