Лукаку — о победном голе в ворота Японии: «Подумал, что партнеры разозлятся, если не забью»

Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победный гол в ворота Японии и объяснил, почему не стал сам атаковать ворота.

В добавленное время матча против команды Японии бельгийцы реализовали контратаку и забили победный гол — Лукаку в борьбе с защитником пропустил мяч, и свободный Шадли отправил его в ворота.

«Я подумал, что если ударю сам и не забью, партнеры будут злиться. Поэтому я увидел игрока сзади и пропустил мяч. Счастлив, что нам удалось выиграть. Главное — это команда, а не отдельные игроки. Я сказал парням, что в жизни ничего не достается просто: надо бороться и драться. Мне показалось, что мы хороши играли в матче против Японии. Победный гол получился красавцем, мы забили в контратаке. Если товарищ в лучшей позиции, отдай пас, не сомневайся. Он забьет, но пользу от этого получит команда», — отметил Лукаку.