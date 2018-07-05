Лукаку — о победном голе в ворота Японии: «Подумал, что партнеры разозлятся, если не забью»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победный гол в ворота Японии и объяснил, почему не стал сам атаковать ворота.
В добавленное время матча против команды Японии бельгийцы реализовали контратаку и забили победный гол — Лукаку в борьбе с защитником пропустил мяч, и свободный Шадли отправил его в ворота.
«Я подумал, что если ударю сам и не забью, партнеры будут злиться. Поэтому я увидел игрока сзади и пропустил мяч. Счастлив, что нам удалось выиграть. Главное — это команда, а не отдельные игроки. Я сказал парням, что в жизни ничего не достается просто: надо бороться и драться. Мне показалось, что мы хороши играли в матче против Японии. Победный гол получился красавцем, мы забили в контратаке. Если товарищ в лучшей позиции, отдай пас, не сомневайся. Он забьет, но пользу от этого получит команда», — отметил Лукаку.
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