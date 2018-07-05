Главный федеральный инспектор по РТ ответил на вопросы бизнесменов Ютазинского района

На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сегодня Главный федеральный инспектор РТ Ренат Тимерзянов встретился с предпринимателями Ютазинского района, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РТ.

На встрече также присутствовал уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, замруководителя управления Федеральной налоговой службы по РТ Чулпан Госсамова и глава Ютазинского района Рустем Нуриев.

Присутствующие поговорили об отсутствующих квотах на участие частного медицинского бизнеса в системе обязательного медицинского страхования, завышенной кадастровой стоимости земли, а также о сложности в получении лицензий для ресторанного бизнеса на алкоголь. Помимо этого участники встречи обсудили предложение по созданию центра по развитию сельского туризма и поговорили об органах и структурах, которые призваны помогать бизнесменам.

Кроме того, предприниматели попросили у сотрудников налоговой службы помочь им при обращении в налоговые органы.

В процессе встречи бизнесмены получили ответы на все интересующие их вопросы.