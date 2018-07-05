Главный федеральный инспектор по РТ ответил на вопросы бизнесменов Ютазинского района

Рекомендуем
(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Сегодня Главный федеральный инспектор РТ Ренат Тимерзянов встретился с предпринимателями Ютазинского района, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РТ.
На встрече также присутствовал уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, замруководителя управления Федеральной налоговой службы по РТ Чулпан Госсамова и глава Ютазинского района Рустем Нуриев.
Присутствующие поговорили об отсутствующих квотах на участие частного медицинского бизнеса в системе обязательного медицинского страхования, завышенной кадастровой стоимости земли, а также о сложности в получении лицензий для ресторанного бизнеса на алкоголь. Помимо этого участники встречи обсудили предложение по созданию центра по развитию сельского туризма и поговорили об органах и структурах, которые призваны помогать бизнесменам.
Кроме того, предприниматели попросили у сотрудников налоговой службы помочь им при обращении в налоговые органы.
В процессе встречи бизнесмены получили ответы на все интересующие их вопросы.
Следующая новость
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В новом сезоне тренерский штаб УНИКСА продолжит работу в полном составе.
Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».
В городе создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия.
Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.
На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.
Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.
Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира против команды Бразилии.
Памятник сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби воплощают мир и надежду на светлое будущее.
Предупреждение Гидрометцентра Татарстана актуально с 5 по 10 июля.
В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик», «Отчий дом», «Галиябану», «Башмачки», «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
Мастера японской кухни собрали арену весом в 85 килограммов.
Награждение состоялось в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.
Сносу подлежат многоквартирные дома в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах города.
Трое жителей столицы Татарстана сыграли за российские команды в двух возрастных категориях.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие