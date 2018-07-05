Ромелу Лукаку: «В четвертьфинале мы сыграем против лучшей команды чемпионата мира»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку перед четвертьфиналом чемпионата мира против команды Бразилии в Казани заявил, что бразильцы являются лучшей командой нынешнего мундиаля.
Бельгийский нападающий уже забил четыре года на этом чемпионате мира. «Я нахожусь в очень хорошей форме. Мы упорно тренировались и готовились к этому матчу, мы прекрасно готовы и командно, и индивидуально. Игроки улучшают свой уровень. Завтрашний матч — экзамен для нас: мы играем против лучшей команды на турнире. Бразилия — это фаворит чемпионата мира, поэтому для нас это будет испытание. Эта игра поможет нам понять, что у нас за команда. Несмотря на статус аутсайдера, мы испытываем давление. Нам нужно правильно с ним справиться. Нам нужно сделать большое дело и порадовать нашу страну. Матч против Бразилии — веха для нас, лакмусовая бумажка. У нас достаточно качественная команда, чтобы выиграть», — отметил Лукаку.
Также форвард бельгийской сборной прокомментировал соперника своей команды по четвертьфиналу. «Если честно, не вижу больших недостатков у сборной Бразилии. У них есть очень сильные, опасные нападающие. Их оборону можно пробить, но каким образом — это вопрос: нельзя атаковать постоянно одинаково. Неймар? Это ни в коем случае не актер, просто игроки с ним не справляются. У него есть качества, которые выходят за рамки обычного. Я буду второй раз играть против него и горжусь этим», — добавил футболист.
Четвертьфинал чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет в Казани 6 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. Эта игра станет заключительным матчем мундиаля для столицы Татарстана.
Следующая новость
Рейтинг составлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
В новом сезоне тренерский штаб УНИКСА продолжит работу в полном составе.
Режиссером ленты выступил Егор Баранов, снявший ранее фильм «Гоголь. Вий».
В городе создается автономная некоммерческая организация по сохранению объектов культурного наследия.
Главный тренер сборной Бельгии подчеркнул, что для победы в четвертьфинале мундиаля его команде надо быть самими собой.
На встрече были затронуты важные вопросы на различные темы для малого и среднего бизнеса.
Нападающий сборной Бельгии отметил, что результаты команды всегда должны стоять превыше личных.
Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира против команды Бразилии.
Памятник сделан из черного металла в форме земного шара, окутанного железными решетками, голуби воплощают мир и надежду на светлое будущее.
Предупреждение Гидрометцентра Татарстана актуально с 5 по 10 июля.
В репертуаре театра идут такие постановки, как «Алхимик», «Отчий дом», «Галиябану», «Башмачки», «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
Мастера японской кухни собрали арену весом в 85 килограммов.
Награждение состоялось в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.
Сносу подлежат многоквартирные дома в Кировском, Московском, Вахитовском и Приволжском районах города.
Трое жителей столицы Татарстана сыграли за российские команды в двух возрастных категориях.
05 июляБрат четырехсотбалльника по ЕГЭ Руслана Салимгареева: “Он не ожидал, что получит высшие баллы”
05 июляУчастник казанского фестиваля «Белая сирень» Дмитрий Маслеев: Превратить фортепиано из первого инструмента для пыток в удовольствие