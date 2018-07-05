Ромелу Лукаку: «В четвертьфинале мы сыграем против лучшей команды чемпионата мира»

Форвард сборной Бельгии прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира против команды Бразилии.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку перед четвертьфиналом чемпионата мира против команды Бразилии в Казани заявил, что бразильцы являются лучшей командой нынешнего мундиаля.

Бельгийский нападающий уже забил четыре года на этом чемпионате мира. «Я нахожусь в очень хорошей форме. Мы упорно тренировались и готовились к этому матчу, мы прекрасно готовы и командно, и индивидуально. Игроки улучшают свой уровень. Завтрашний матч — экзамен для нас: мы играем против лучшей команды на турнире. Бразилия — это фаворит чемпионата мира, поэтому для нас это будет испытание. Эта игра поможет нам понять, что у нас за команда. Несмотря на статус аутсайдера, мы испытываем давление. Нам нужно правильно с ним справиться. Нам нужно сделать большое дело и порадовать нашу страну. Матч против Бразилии — веха для нас, лакмусовая бумажка. У нас достаточно качественная команда, чтобы выиграть», — отметил Лукаку.

Также форвард бельгийской сборной прокомментировал соперника своей команды по четвертьфиналу. «Если честно, не вижу больших недостатков у сборной Бразилии. У них есть очень сильные, опасные нападающие. Их оборону можно пробить, но каким образом — это вопрос: нельзя атаковать постоянно одинаково. Неймар? Это ни в коем случае не актер, просто игроки с ним не справляются. У него есть качества, которые выходят за рамки обычного. Я буду второй раз играть против него и горжусь этим», — добавил футболист.

Четвертьфинал чемпионата мира между сборными Бельгии и Бразилии пройдет в Казани 6 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. Эта игра станет заключительным матчем мундиаля для столицы Татарстана.