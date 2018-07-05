Казань установила рекорд по самому большому футбольному стадиону из роллов

Мастера японской кухни собрали арену весом в 100 килограммов.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Самый большой футбольный стадион приготовили казанские повара из роллов в одном из городских ресторанов японской кухни.

Съедобный стадион достигает в высоту 1,5 метра и весит более 100 кг. На стадион ушло около 3,5 тысяч стандартных по весу роллов.

Семь поваров готовили кулинарный рекорд со вчерашнего вечера.

«Для приготовления съедобного стадиона использовались роллы с лососем, угрем, тунцом. Здесь и Филадельфия, и Калифорния, и Ясайтидзу, и другие роллы. Главная сложность была в том, чтобы стадион не раздавил сам себя — под тяжестью собственного веса. Поэтому нам пришлось пересмотреть технологию и сделать верхний слой, как фундамент», — рассказал ИА «Татар-информ» шеф-повар ресторана Илья Баутов.

Повара посвятили кухонный рекорд чемпионату мира по футболу и выходу сборной России в 1/4 финала.

Ранее в Казани приготовили чак-чак весом в четыре тонны и 26-килограммовый перемяч.

По словам авторов шедевра, на стадион ушло более 30 килограммов лосося.