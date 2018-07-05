Казанский ученый Рашид Сюняев получил премию Марселя Гроссмана

Награждение состоялось в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Академик РАН, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Рашид Сюняев награжден премией Марселя Гроссмана, сообщает пресс-служба КФУ.



Награждение прошло в Риме на международной конференции в области гравитационной физики Marcel Grossmann Meeting.



Премия известному казанскому ученому присуждена «за разработку теоретических методов электромагнитных процессов во Вселенной посредством исследования реликтового излучения».



Международная премия Марселя Гроссмана в области гравитационной физики и астрофизики вручается раз в три года.



В прошлом году Рашид Сюняев стал лауреатом Госпремии РФ. Президент России Владимир Путин вручил премию Р.Сюняеву и его соратнику – доктору физико-математических наук, профессору МГУ Николаю Шакуре за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры.