ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Решение принято после саммита ЕС, где обсудили реализацию минских соглашений.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В заявлении совета поясняется, что соответствующее решение принято сегодня, 5 июля, после саммита ЕС, где лидеры Франции и Германии проинформировали глав остальных государств и правительств о ходе реализации минских соглашений.

Решение опубликуют в официальном журнале ЕС в понедельник, 9 июля. С этого момента оно вступит в силу.

Продлить действие ограничений против России лидеры ЕС решили еще 29 июня.